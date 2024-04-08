موعد صلاة العيد في محافظة المنوفية 2024.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، ويزاد اهتمام المواطنين والبحث عن موعد صلاة العيد في محافظة المنوفية 2024، وذلك لأداء صلاة العيد في الوقت المحدد دون تأخير في جميع المساجد والساحات التي أعلنتها وزارة الأوقاف>

موعد صلاة العيد في محافظة المنوفية 2024

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في محافظة المنوفية 2024 في تمام الساعة السادسة صباحا وفقة لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، ويستمر عيد الفطر لمدة 3 أيام يحتفل فيهم المسلمين في جميع الدول الإسلامية وذلك بعد أداء فريضة صيام شهر رمضان المبارك>

استعداد الساحات والمساجد

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعداد كافة المساجد لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك والتي ينتظرها المواطنين في المدن والقرى، مع تجهيز عدد كبير من الساحات على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال المصلين والتي تخطت 450 ساحة موزعة على المدن والقرى بالمحافظة.