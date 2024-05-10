تستمر 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على مدار اليومين الماضيين، من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، في ظل تقلبات حالة الطقس التي تشهدها البلاد.

وعن حالة الطقس غدا السبت، توقعت «الأرصاد» أنّ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بستما يكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

وحذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا، متمثلة في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح على مدار يومي الأحد والاثنين على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، يصاحبها فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا السبت

وتأتي درجات الحرارة غدا السبت، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 25 درجة مئوية.