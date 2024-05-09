3 نصائح لتجنب مخاطر الطقس وسقوط الأمطار غدا

تقلبات جوية شديدة تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية تكون ما بين ارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار وارتفاعها خلال فترة الليل، يصاحبها نشاط رياح بسبب تأثرها بمنخفض خماسيني، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على بعض المناطق، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى المواطنين.

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تشهد البلاد في طقس الغد أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة في السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة نسبيا ولكنه يكون أقل من طقس اليوم بمعدل خفيف، وتأتي الأمطار بالتزامن مع الكتل الهوائية الشمالية قادمة من البحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

سقوط الأمطار

وتابع القياتي بأن الكتل الهوائية تدخل في البداية على السواحل الشمالية الغربية ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق في السواحل الشمالية بالتحديد، مضيفا أن يعود الطقس مرة أخرى مائل للبرودة خلال ساعات الليل بداية من يوم السبت، كما أن من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال يومي الأحد والأثنين القادمين على بعض مناطق السواحل الشمالية.

نصائح لتجنب مخاطر الطقس

ولتجنب مخاطر الطقس وسقوط الأمطار، يجب على سكان مدن السواحل الشمالية توخي الحذر خاصة في طقس الغد، لأن هناك اضطراب في حركة الملاحة الجوية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار، ويجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية، وارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل بداية من الأسبوع المقبل نتيجة وجود انخفاض في درجات الحرارة.