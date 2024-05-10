«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. ذروة الموجة الحارة وجنوب الصعيد يسجل 40 درجة

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى على إقليم جنوب الصعيد اليوم الجمعة 10-5-2024، 40 درجة مئوية في ذروة الموجة الحارة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-5-2024

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-5-2024 كالتالي:

القاهرة: العظمى 34 والصغرى21

العاصمة الإدارية: العظمى 34 الصغرى 21

6 أكتوبر: العظمى 35 الصغرى 20

بنها: العظمى 33 الصغرى 20

دمنهور: العظمى 34 الصغرى 19

وادي النطرون: العظمى 33 الصغرى 19

الزقازيق: العظمى 34 الصغرى 21

شبين الكوم: العظمى 33 الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 35 الصغرى 19

السويس: العظمى 34 الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 18

مطروح: العظمى 24 الصغرى 16

العلمين: العظمى 25 الصغرى 17

الفيوم: العظمى 36 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 22

المنيا: العظمى 38 الصغرى 23

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 24

سوهاج: العظمى 38 الصغرى 24

قنا: العظمى 39 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 40 الصغرى 24

أسوان: العظمى 41 الصغرى 25

الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 23

أبو سمبل: العظمى 39 الصغرى 23.