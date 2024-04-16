عاصفة شمسية تضرب الأرض قريبا.. كيف تتفادى آثارها السلبية؟

انتشرت في الآونة الأخيرة على الإنترنت تنبؤات تشير إلى اقتراب نهاية العالم بسبب عاصفة شمسية مرتقبة قد تحدث في نهاية عام 2024 أو بداية 2025، ورغم أنّ التنبؤات لم يثبت صحتها من عدمه، إلا أنّ العلماء يدرسون كيفية مواجهة مخاطر الانفجارات الشمسية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لحماية الكوكب الذي يئن بالفعل من تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، والحروب الساخنة.

هل ينتهي العالم بسبب العاصفة الشمسية؟

ورغم عدم وجود دليل علمي على حدوث نهاية العالم بسبب العاصفة الشمسية المرتقبة، إلا أنّه من المهم بحسب دراسات علمية اتباع بعض النصائح للتعامل مع الظاهرة الطبيعية والحد من مخاطرها المحتملة، وعلى رأسها «البقاء في المنزل»، حيث يُنصح بعدم الخروج إذا كانت المنطقة التي تقطن بها ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالعاصفة الشمسية أو الانفجار، وحال الضرورة تجنب الخروج إلى الأماكن المفتوحة، وارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة.

ولتقليل خطر التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي، ينصح بتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر خلال فترة الانفجار الشمسي، واتباع تعليمات السلطات المختصة والالتزام بإرشادات السلامة العامة.

كيف تؤثر العواصف الشمسية على الإنسان؟

«سرطان الجلد» و«الأمراض العصبية»، مرضان كشف دراسات علمية للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عن ارتباطهما بالعاصفة الشمسية، فضلا عن أعراض أخرى أقل ضررا، وبينها «الصداع، والدوخة، وفقدان التوازن، واضطراب الحالة المزاجية».