قلبه توقف 7 دقائق.. تفاصيل إنقاذ حياة سائح ألماني بالغردقة

نجح فريق طبي في أحد مستشفيات الغردقة في إنقاذ حياة سائح ألماني، يدعى فرنزو في العقد السادس من العمر، حيث أصيب بجلطة توقف على إثرها قلبه لمدة 7 دقائق قبل أن ينجح أحد الأطباء في إنقاذه، ليقدم السائح الشكر الفريق للطبي ولمصر.

السائح الألماني يشكر مصر

وأعرب «فرنزو» الذي يبلغ من العمر 58 عامًا عن امتنانه وشكره للفريق الطبي والمستشفى الذي أنقذ حياته من الموت، قائلاً في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله إنني في مصر وأقدم الشكر للمصريين على اهتمامهم بصحتي»، موكدًا أن الطب في مصر متقدم ويضم إمكانيات مادية وبشرية هائلة تضاهي مستشفيات ألمانيا.

تفاصيل علاج السائح الألماني

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجمال استشاري أمراض وجراحة القلب: «الحمد لله نجحنا في إنقاذ حياة السائح الألماني بعد توقف قلبه لمده 7 دقايق نتيجة الإصابة بجلطة حادة بالشريان التاجي الأيمن، وتم فتح الشريان عن طريق القسطرة وتركيب دعامتين دوائييتين» موكدًا أن السائح في صحة جيدة ويمكنه ممارسة حياته الطبيعية بعد انقضاء فترة العلاج.

مدير المستشفى يوضح التفاصيل

وأشاد أحمد شوقي مدير المستشفى في تصريحات للوطن بالفريق الطبي المعالج، موكدًا أن الغردقة تضم إمكانيات مادية وبشرية هائلة لافتًا إلى أن عدد كبير من السياح الأجانب من المقيمين في الغردقة ومن نزلاء الفنادق يتم تقديم خدمات طبية لهم ويفضلون العلاج في الغردقة، خاصة الحالات الطارئة التي لا يُسمح فيها بالسفر وركوب الطائرة.

من جانبه أكد مصطفى عبد السلام مسؤول التعاقدات بالمستشفي بأن نجاح العمليه وسعادة السائح الأجنبي خير دليل على كفاءة الطب في مصر وهي رسالة للعالم وخير دعايا لمصر والمدن السياحية.

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالجهود المبذولة في مستشفيات الغردقة، موكدًا أن جميع مستشفيات الغردقة تخضع للرقابة تحت إشراف صحة البحر الأحمر بالمتابعة الدوريه طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.