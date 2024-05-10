استعدادات فنادق الغردقة لموسم الصيف.. 20% تخفيضات وبرامج ترفيهية متنوعة

تستعد فنادق الغردقة لاستقبال المصطافين والسائحين خلال موسم الصيف، حيث تشهد المدينة ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية، تزامنا مع انخفاض أسعار الحجر بالفنادق خلال شهر مايو الجاري، وتنظيم برامج ترفيهية واحتفالات متنوعة.

وأكد سامح جمعة، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق الغردقة لموسم الصيف الجاري، والذي يشهد توافد أعداد كبيرة على الفنادق من رواد السياحة الداخلية في أعلى معدل إشغالات لها في موسم الصيف، خاصة في شهري يوليو وأغسطس، مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

تخفيض أسعار الحجوزات في الفنادق

وأوضح «جمعة»، أن فنادق الغردقة تقدم عروضا وتخفيضات في أسعار الفنادق تصل إلى 20% طوال شهر مايو الجاري، وتبدأ الأسعار في الزيادة تدريجيا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، نظرا للإقبال الكبير خلال تلك الفترة.

أسعار فنادق الغردقة

فيما قال عاطف البيه، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار فنادق الغردقة في شهر مايو تبدأ من 1800 جنيه في الليلة للفنادق 3 نجوم، وذلك الغرفة المزدوجة «فردين»، شامل جميع الوجبات والمشروبات.

وأضاف أن سعر الليلة في الفنادق 4 نجوم تبدأ من 2500 جنيه لفردين في غرفة مزدوجة شاملة الوجبات والمشروبات، أما سعر الليلة بفنادق 5 نجوم تبدأ من 3500 جنيه في الغرفة المزدوجة لفردين.