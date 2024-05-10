فنادق الغردقة تستقبل 321 ألف سائح من 42 دولة حول العالم

استقبلت فنادق الغردقة آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من 42 دولة حول العالم خلال شهر أبريل الماضي.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح

وكشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة استقبلت 321144 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية من 42 دولة حول العالم خلال شهر أبريل الماضي.

ولفت إلى انتعاش السياحة تزامنا مع ارتفاع حركة الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا إلى الغردقة من مختلف الأسواق السياحية في مقدمتهم السياحة الألمانية والتي تمثل 40% من إجمالي السياح الوافدين للمدينة الساحلية.

ارتفاع معدلات حركة السياحة بالغردقة

من جانبه، أشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنًا مع مطلع الموسم الصيفي.

وأوضح أن تمثيل جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر برئاسة كامل أبو علي، في فعاليات سوق السفر العربي بدبي مؤخرًا، مع شركات السوق السعودي والكويتي والأردني والجزائري والتركي والصيني، كان له أثر جيد على السياحة بمدينة الغردقة.