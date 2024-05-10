معجزة طبية في أمريكا.. عودة النبض لطفل بعد توقف 19 ساعة

في واقعة فريدة من نوعها داخل أحد المستشفيات الأمريكية، تمكن الفريق الطبي من إعادة الحياة لطفل صغير عمره 4 أعوام، بعد توقف قلبه لنحو 19 ساعة، ليدب الأمل في أسرته مجددًا، بعد عدة محاولات باءت جميعها بالفشل.

بدأ الأمر بتعرض الطفل «ماكدانيل» لحالة مرضية، جعلته قلبه غير قادر على العمل بصورته الطبيعية، ليتم نقله إلى مستشفى ولاية كولورادو الأمريكية للأطفال، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع «nbcnews».

عودة قلبه للعمل مجددا

اعتقدت أسرته أنها اجتمعت من أجل توديعه في لحظاته الأخيرة، وارتسمت علامات الحزن عليهم، وذلك بعد باءت جميع محاولات إنعاش قلبه بالفشل، وبعد انتظار دام طويلًا تفاجأ الجميع بعودة النبض له مرة أخرى، ليقف الأطباء عاجزين عن التفسير العلمي لما حدث، وأنه ليس له أي تفسيرعلمي، ليرجع أسرته والفريق الطبي أنه ما حدث مع ذلك الصغير ما هو سوى معجزة آلهية.

عبر والدي الطفل «ماكدانيل» عن إعجابه: «كارتييه ماكدانيال كاد أن يموت، والأطباء أخبرونا أنه على أي حال لم ينجو».

وبدأت محنته المرضية في 8 أبريل الماضي، عند إصابته بالحمى لتزداد حالته سوءًا ويتحول جسمه إلى اللون الأزرق خاصة يديه والقدمين والفم، إلى جانب ظهور هالات سودة أسفل عينيه، وكان يجد صعوبة في التنفس.

شعور الطفل قبل نقله إلى المستشفى

يعرف عن الطفل «ماكدانيل» أنه نشيط دائم الحركة، إلا أنه في يوم الـ8 من أبريل، قضى أغلب يومه نائمًا لم يفعل شيئا على غير المعتاد، الأمر الذي أثار القلق في قلب أسرته، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي عليه والتأكد من حالته، ليتبين إصابته بسكته قلبيه وأن نبضه لا يعمل بعد فحص الأطباء له.

بدأ الفريق الطبي في رحلة الإنعاش القلبي له، ووضعه على أجهزة الدعم المتمثلة في رئة اصطناعية، لتزويده بالأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون، لكن الأمر لم يجني ثماره في البداية، إلا أن بعد عدة ساعات فوجئوا الأخير بعودة النبض له في واقعة طبية مثيرة للاهتمام في أمريكا لذلك الطفل الصغير.