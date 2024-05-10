وظائف شاغرة في مجال حوكمة البيانات ببنك مصر.. إليك الشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في مجال حوكمة البيانات، في إطار اهتمامه بتوفير فرص عمل تحون مناسبة للكوادر المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات، سواء كانت حسابيه أو خاصة بنظام أمن البنك المعلوماتي والإلكتروني، ويحؤص البنك على توفير فرص عمل بمرتبات مجزية تكون مناسبة لتلبية احتياجاتهم المادية.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف الخالية في إعلانه، ومسؤوليات العمل والشروط والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف.

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- دعم مالكي النطاق في تحديد أولويات عناصر البيانات الهامة .

- وضع المعايير ومراقبة العمليات التجارية لإدارة البيانات الوصفية.

- يوافق على تعريفات الأعمال ونسب البيانات التي يتم تطويرها.

- تطوير وإدارة قاموس بيانات المؤسسة.

- دعم واختيار وتنفيذ أدوات إدارة البيانات الوصفية.

الشروط المطلوبة للوظائف

- مهارات العرض، وحساب نسب البيانات، وجودتها ومؤشراتها.

- أن يكون المتقدم ل وظائف بنك مصر حاصل على درجة البكالوريوس من كلية أو جامعة معتمدة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- أن يكون لديه خبرة من 4 لـ7 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

- أن يكون لديه مهارات تواصل وإقناع قوية بين الأشخاص.

- أن يكون على دراية بقضايا وعمليات البيانات الوصفية.

- أن يكون لديه خبرة في رسم خرائط بيانات النظام وتتبعها.

- أن يكون لديه خبرة في رسم خرائط بيانات النظام وتتبعها.

- أن يكون لديه خبرة في تحديد وتنفيذ وإدارة مسارد وقواميس البيانات، وقيادة قوية لإدارة المشاريع.

على الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية عبر موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.