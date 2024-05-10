تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة بورسعيد.. 200 فرصة للجنسين

أعلنت وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي تضمنت وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة بورسعيد، برواتب مجزية تطبق الحد الأدنى للأجور، فضلا عن توفير تأمينات اجتماعية وصحية، إذ يجرى التقديم لها من خلال مديرية العمل بالمحافظة، أو عبر الاتصال بأرقام المديرين المسؤولين المذكور أرقامهم في كل إعلان على حدة.

وظائف وزارة العمل 2024 في بورسعيد

وتضمنت وظائف وزارة العمل 2024 في بورسعيد اليوم، إعلان إحدى الشركات لإدارة الفنادق بطرح البحر في مدينة بورسعيد، عن حاجتها إلى موظف استقبال، و5 فرد أمن، و5 موظفة إشراف، و4 عامل خدمات معاونة، شريطة الحصول على مؤهل عال أو متوسط، ويحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يتم التقديم والاستفسار من خلال المدير المسؤول محمد فوزي على الرقم «3333399».

وظائف بورسعيد للبنات

وتتوافر وظائف بورسعيد للبنات والشباب، إذ تطلب إحدى الشركات بالمنطقة الحرة 100 عامل خياطة من الجنسين، و20 عامل مكواة من الجنسين، و10 فني رش، و20 فني مغسلة، و10 فني صيانة ماكينات، من حملة المؤهلات المتوسطة، بأعمار تبدأ من 18 وحتى 45 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، ويتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول محمد مختار عبر الرقم «0122532368».

وظائف خالية في بورسعيد فترة صباحية

وبحسب وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة بورسعيد، فإنّ إحدى شركات صناعة الفوم بمنطقة الحوض السمكي في مدينة بورسعيد تعلن حاجتها إلى 2 فني كهرباء، و2 فني صيانة، و4 مشغلي ماكينة، و15 عامل تعبئة، من حملة المؤهلات المتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 40 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، ويتم التقديم والاستفسار عقب الاتصال بالمدير المسؤول محمود علي على الرقم «01125665591».

فرص عمل في مدينة بورسعيد

وأعلنت إحدى شركات المشروبات الغازية، عن حاجتها لسائقين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، في عمر 35 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، المدير المسؤول كامل حجازي «01223748501».