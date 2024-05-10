وظائف شركة المياه بالدقهلية.. مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بنظام الوكالة، وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2023، للمراكز التالية: المنصورة - محلة دمنو - طلخا - نبروه - ميت سلسيل - الكردي - الجمالية - منية النصر - أجا - المطرية - المنزلة - شربين - جمصة.

مواعيد الاختبار التحريري والمقابلة لوظائف شركة المياه

أرفقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، رابط يمكن من خلاله أن للمتقدمين لشغل الوظائف، معرفة مواعيد الاختبار التحريرى والمقابلة الشخصية (اضغط هنا لمعرفة المواعيد)، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات من الأحد المقبل، وحتي يوم الخميس المقبل.

شروط وظائف شركة المياه بالدقهلية

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشروط الواجب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف وفقا للاعلان رقم 4 لسنة 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: بلقاس - الستاموني - تمي الأمديد - بني عبيد - دكرنس، وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادلهما.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط، نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن في 11 مارس الماضي، عن 30 عاما.

- تقديم إقرار ضامن عند استلام العمل للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدا ومختوما بختم الجهة، بشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش، وألا يكون ضامنا لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة، ويصرف بدل انتقال وفقا لأحكام العقد.