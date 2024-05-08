زعماء العالم يهنئون فلاديمير بوتين بعد تنصيبه رئيسا لولاية خامسة

استقبل فلاديمير بوتين، التهاني من زعماء العالم، بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا لولاية خامسة، في حفل تنصيب ضخم في الكرملين حضره الآلاف، وبينما غابت الولايات المتحدة عن حفل التنصيب ولم ترسل التهاني، وبعض الدول الغربية الأخرى تلقى بوتين العديد من التهاني من زعماء العالم.

فلاديمير بوتين يستقبل التهاني من الصين

وبعث الرئيس الصيني شي جين بينج، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين بمناسبة توليه منصبه بشكل رسمي، معربا عن أمله في أن تحقق روسيا نجاحات جديدة وأن تتطور العلاقات بين روسيا والصين بنجاح، وفقا لبيان الخارجية الصينية.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بلاده تهنئ بوتين على توليه منصب رئيس روسيا، معربا عن ثقته، بتحقيق روسيا نجاحات جديدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحت قيادته، وفقا لروسيا اليوم.

ملك تايلاند يهنئ فلاديمير بوتين بولايته الجديدة

وهنأ ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، بوتين بمناسبة توليه منصبه لولاية جديدة في برقية أعرب فيها عن خالص تهانيه وامنياته له بالصحة الجيدة والسعادة والنجاح.

زعيم كوريا الشمالية يهنئ فلاديمير بوتين

وتوجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون برسالة إلى بوتين، هنأه فيها ببدء فترة ولايته الخامسة، معربا عن أمنياته له بالنجاح الباهر في عمله.