«قواتنا في حالة استعداد قتالي».. بوتين يحذر من صراع عالمي بسبب دول غرب أوروبا

مع استمرار التوترات التي تجتاح العالم، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول غرب أوروبا اليوم الخميس بالمخاطرة بنشوب صراع عالمي، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتهديد روسيا، والتي وصفها بأكبر قوة نووية في العالم، وذلك خلال احتفال موسكو بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

ومع تقدم القوات الروسية ضد القوات الأوكرانية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، اتهم فلاديمير بوتين الدول الغربية التي وصفها بـ«المتغطرسة» بنسيان الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب.

بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع صدام عالمي

وقال «بوتين» أثناء استعرض عسكري للقوات الروسية المصطفة في عاصفة ثلجية بإشراف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: «نعلم ما تؤدي إليه هذه الطموحات الباهظة، روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع صدام عالمي».

وأضاف: «لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا، قواتنا في حالة استعداد قتالي دائمًا».

الحرب الأوكرانية جزءًا من صراع مع الغرب

ويصور «بوتين»، الحرب الأوكرانية على أنها جزءًا من صراع مع الغرب، ويزعم أن الأخيرة أذلت روسيا بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، من خلال التعدي على ما اعتبره مجال نفوذ موسكو.

روسيا تسيطر على 18% من أراضي أوكرانيا

وتسيطر روسيا حاليًا على نحو 18% من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وأجزاء من أربع مناطق في شرق أوكرانيا، وتقول روسيا إن الأراضي، التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية الروسية، أصبحت الآن جزءًا من روسيا مرة أخرى.