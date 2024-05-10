دعاء الامتحان والمذاكرة.. كلمات احرص على ترديدها لتضمن النجاح

دعاء الامتحان والمذاكرة هو أحد الأمور التي يحرص عليها الطلاب في فترة الامتحانات، ففي هذه الفترة يزداد الضغط الذي يتعرض له الطالب سعيًا لتحصيل أعلى الدرجات وضمان النجاح، وبدأت هذه الأيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بعض السنوات الدراسية، لذا زادت رغبة الكثيرين في معرفة أفضل الأدعية للاستعانة بها.

دعاء الامتحان والمذاكرة

وأكدت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الدعاء من العبادات المشروعة والمستحبة، وله قدرة على تغيير الأقدار، مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55]، ودعاء الامتحان والمذاكرة من الأدعية التي يستحب أن يكثر منها خلال هذه الفترة حتى يوفقهم الله في الامتحانات ويتمكنوا من النجاح وتحصيل درجات عالية ببركة الله والدعاء.

وأوضحت الإفتاء المصرية أن دعاء الامتحان والمذاكرة وحده لا يكفي، لابد أن يبذل الطالب جهده في المذاكرة حتى يبارك الله له في علمه، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها منها على سبيل المثال:

فضل دعاء الامتحان والمذاكرة

- اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

- ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.

وفي الحديث عن دعاء الامتحان والمذاكرة، أوضحت الإفتاء المصرية في فتواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد في سنته على فضل الدعاء بشكل عام، وأشارت لقوله صلى الله عليه وسلم: جاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه أصحاب "السنن".