4 أماكن لحضور حفلات غنائية في عطلة نهاية الأسبوع.. اعرفها

بحلول عطلة نهاية الأسبوع، يهتم الكثير من محبي الخروج والتنزه خلال الإجازة، بقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء، بالبحث عن أفضل الأماكن التي يمكن الخروج إليها والاستمتاع بها، لاسيما التي تقدم الموسيقى والحفلات الغنائية بمختلف أنواعها.

أماكن تقدم حفلات غنائية يمكن الخروج إليها في الإجازة الأسبوعية

وهناك العديد من الأماكن المختلفة التي تحرص على تقديم حفلات غنائية، حتى يستطيع الحضور من محبي الموسيقى الاستمتاع بأوقات سعيدة.

ونوضح من خلال هذا التقرير الأماكن التي تقدم حفلات غنائية، في الإجازات الأسبوعية، والتي تتمثل في الآتي:

1- دار الأوبرا المصرية

لطالما كانت دار الأوبرا المصرية هي وجهة محبي الموسيقى، إذ تتوهج أضواء دار الأوبرا بمجرد لمس العازف لأوتاره في الحفلات الموسيقية التي تقدمها وزارة الثقافة، وتحديدا في الإجازات.

وتحرص دار الأوبرا على تنظيم برنامج حفلات للويك إند من كل أسبوع، بمشاركة عدد من الفنانين المتنوعين، ليكون هناك فرصة لكافة الفئات للاستناع إلى المطرب المفضل لديهم.

2- ساقية الصاوي

على مدار السنوات الماضية، اشتهرت ساقية عبد المنعم الصاوي باحتضانها لمختلف المواهب الغنائية، سواء كانت مشهورة ومعروفة أو مغمورة، إذ تتيح للموهوبين فرصة صعود المسرح في حفل غنائي يزينه الجمهور، كما يهتم أصحاب «الباندات» الموسيقية ذات الطابع غير المألوف بتنظيم حفلات في الساقية بشكل دوري.

3- بيت السحيمي

كما يحرص بيت السحيمي الكائن في إحدى المناطق الأثرية العريقة على إقامة الكثير من الحفلات الغنائية لمحبي الذهاب إلى ذلك المكان، ومن أبرز الفرق التي تنظم حفلات خاصة بها في بيت السحيمي فرقة المولوية المصرية.

4- مسرح الجنينة

ويحرص مسرح الجنينة الذي يقع في أهم مناطق قاهرة المعز بحديقة الأزهر، على تقديم الكثير من الحفلات الغنائية، والتي تمكن زائري الحديقة من حضور خفلات غنائية وموسيقية للعديد من المطربين، لذلك يمكن التوجه خلال الإجازة الأسبوعية لحضور حفلات غنائية وقضاء وقت ممتع.