متحدث «قطاع الأعمال»: مصنع إنتاج الألومنيوم يصل طاقته القصوى لأول مرة

قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن شركة مصر للألومنيوم معروفة بـ« مجمع إنتاج الألومنيوم» في مدينة نجع حمادي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع له في ذهن كل مصري أشياء جميلة جدًا حول التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعة المحلية، وإيجاد مستلزمات الصناعة لمصانع القطاع الخاص العاملة في المجال، كما أن المصنع مثال جيد وحي للصناعات الثقيلة التي تقوم بها مصر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن المصنع عبارة عن مجمع يقع على مساحة 5 آلاف فدان، ويمتلك حوالى 4 موانىء منها 2 على النيل، و2 على البحر.

وتابع: «في إطار خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية للتحديث والتطوير وزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، والتوسع في الصناعات التحويلية، وإعادة إحياء بعض المصانع التي كانت قد تعرضت للتعثر خلال فترات سابقة، فإن المصنع يصل لأول مرة منذ إنشائه للطاقة القصوى التي تم على أساسها تصميم الماكينات وخطوط الإنتاج، ولم يحدث أن وصل المصنع لهذه الطاقة منذ إنشائه».