وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية في مستشفى بلبيس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى بلبيس المركزي، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، موجهاً مديرة إدارة المعامل بالمديرية بوضع خطة لتطوير الخدمات المعملية بالمستشفى.

تطوير ورفع كفاءة ووحدة العناية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتسع لعدد 5 أسرة وسرير عزل بالإضافة إلى 2 محضن، وكذلك قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته من 16 إلي 30 حضانة، وتطويره ورفع كفاءته هو ووحدة العناية، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 2.5 مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.

وتفقد مسعود العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من أتباع بروتوكول العلاج المحدد لكل مريض بصورة جيدة، كما تفقد قسم النساء والتوليد، موجهاً بتقليل السجلات الورقية الموجودة بالقسم، بما يتناسب مع معايير الجودة.