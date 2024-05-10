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القاهرة الإخبارية: البنتاجون يأمر بسحب ألف جندي أمريكي من النيجر

كتب:

محمد عزالدين
07:18 م | الجمعة 10 مايو 2024
البنتاجون

البنتاجون

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بسحب ألف جندي أمريكي من النيجر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين