القاهرة الإخبارية: البنتاجون يأمر بسحب ألف جندي أمريكي من النيجر كتب: محمد عزالدين 07:18 م | الجمعة 10 مايو 2024 البنتاجون أمرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بسحب ألف جندي أمريكي من النيجر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد فرنسا.. أمريكا توافق على سحب قواتها من النيجر بعد قرارها برفع العقوبات على النيجر.. 9 معلومات عن مجموعة «إيكواس» مستقبل الإرهاب بعد انسحاب فرنسا من النيجر فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في النيجر: «من المستحيل القيام بمهامها» عبدالغني العيادي لـ«القاهرة الإخبارية»: فرنسا اضطرت للانسحاب من النيجر كاتب سياسي: يوجد استقرار أمني في النيجر بعد انسحاب القوات الفرنسية النيجر البنتاجون بقلم محمد عزالدين