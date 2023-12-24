كاتب سياسي: يوجد استقرار أمني في النيجر بعد انسحاب القوات الفرنسية

كشف الكاتب السياسي والأكاديمي علي يعقوب، المستقبل الأمني والعسكري للنيجر، قائلا هناك واقع يجب أن نعيشه، فالأمن الآن استتب أكثر مما كان عليه حين كان الجنود الفرنسيين موجودين في النيجر.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة عبر «سكايب» من «نيامي» مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هذا الأمن يلاحظه أيضا سكان المناطق الحدودية الثلاثة بين «النيجر» و«بوركينا» و«مالي».

وتابع: «تراجع حجم الهجمات الإرهابية على الحدود، وتكثيف جيش النيجر لهجماته على المنظمات الإرهابية وأكبر شاهد على ذلك استعادة "كيدال"، المدينة التي عُرفت بأنها عاصمة المتمردين والانفصاليين، والواقعة بالشمال، وبخلاف ذلك لا شيء مخيف».