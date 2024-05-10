ما هي المدة القانونية لرفع دعوى ضمان الإنشاءات والمباني؟.. محام يوضح

مشكلة ضمان الإنشاءات والمباني من أكثر الدعاوي المتداولة أمام المحاكم المدنية، والتي يطالب فيها الملاك بالتعويض جراء حدوث أي انهيار أو خلل في المنزل الذي قاموا بشرائه.

ونشرح لكم في السطور التالية ما هي المدة القانونية التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها، وذلك من خلال استشارة خبير قانوني.

الضمان العشري في القانون المدني

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إنه هناك مدة إلزامية على المقاول أو المهندس المدني، الذي ينشئ العقارات والمباني تسمي بمدة الضمان للعقار وهي 10 سنوات، وذلك وفقًا لنص المادة 651 الفقرة الأولى من القانون المدني، والتي تضمنت: أنّ «مدة الضمان ضد التهدم الكلي والجزئي، وضمان عدم وجود عيوب تهدد متانة البناء وسلامته هي 10 سنوات، وهذه المدة مدة اختبار لسلامة البناء».

3 سنوات من تاريخ العلم بالعيب في العقار

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات للوطن، أنه في كل الأحوال يجب أن ترفع الدعوى المدنية على المقاول أو المهندس، في خلال الـ10 سنوات في حالة وجود عيب، أو في خلال 3 سنوات من تاريخ العلم بالعيب الموجود في العقار.