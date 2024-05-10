أعلن عدد من مديريات التعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في 10 محافظات بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، إذ رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ماراثون الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

وحول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في 10 محافظات أعلنتها مديريات التربية والتعليم وجاءت كالآتي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

16 مايو: اللغة العربية، الخط، الإملاء

18 مايو: التربية الدينية، الدراسات الاجتماعية

19 مايو: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

20 مايو: العلوم

21 مايو: الجبر والاحصاء، التربية الفنية

22 مايو: الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 البحيرة

15 مايو: اللغة العربية الخط والإملاء، التربية الدينية

16 مايو: الجبر، التربية الفنية

18 مايو: الهندسة، الكمبيوتر

19 مايو: العلوم

20 مايو: الدراسات الاجتماعية

21 مايو: اللغة الانجليزية

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الإسكندرية

18 مايو: اللغة العربية، التربية الدينية

19 مايو: اللغة الأجنبية

20 مايو: علوم

21 مايو: جبر، تربية فنية

22 مايو: هندسة، حاسب آلي

23 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الدقهلية

18 مايو: اللغة العربية

19 مايو: الجبر والاحصاء، التربية الدينية

20 مايو: العلوم، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

21 مايو: الدراسات الاجتماعية

22 مايو: الهندسة، التربية الفنية

23 مايو: اللغة الأجنبية

جدول الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الغربية

18 مايو: اللغة العربية والخط و الإملاء

19 مايو: الجبر والإحصاء + التربية الدينية

20 مايو: الدراسات الاجتماعية

21 مايو: الهندسة + التربية الفنية

22 مايو: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر

23 مايو: العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 القليوبية

18 مايو: اللغة العربية والخط و الإملاء

19 مايو: العلوم + التربية الفنية

20 مايو: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

21 مايو: الهندسة + التربية الدينية

22 مايو: الجبر والاحصاء

23 مايو: الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 كفر الشيخ

19 مايو: اللغة العربية والخط و الإملاء، التربية الدينية

20 مايو: الجبر، اللغة الانجليزية

21 مايو: الهندسة، الحاسب الآلي

22 مايو: العلوم، التربية الفنية

23 مايو: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الإسماعيلية

18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

19 مايو: اللغة الإنجليزية، التربية الدينية

20 مايو: جبر، كمبيوتر

21 مايو: العلوم، التربية الفنية

22 مايو: هندسة

23 مايو: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 مطروح

18 مايو: اللغة العربية، والخط و الإملاء

19 مايو: الهندسة، التربية الفنية

20 مايو: الجبر، التربية الدينية 21 مايو: العلوم

22 مايو: اللغة الانجليزية، الكمبيوتر

23 مايو: الدراسات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 المنوفية

16 مايو: الجبر والإحصاء، الكمبيوتر

18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء

19 مايو: اللغة الانجليزية 20 مايو: العلوم

21 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية

22 مايو: الهندسة، التربية الدينية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 دمياط

18 مايو: اللغة العربية، الخط والإملاء

19 مايو: اللغة الإنجليزية

20 مايو: الهندسة

21 مايو: الجبر والإحصاء

22 مايو: العلوم

23 مايو: الدراسات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الجيزة

18 مايو: اللغة العربية، الخط

19 مايو: الجبر والإحصاء، الكمبيوتر

20 مايو: الهندسة

21 مايو: اللغة الأجنبية، التربية الدينية

22 مايو: العلوم، التربية الفنية

23 مايو: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بورسعيد

15 مايو: الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات

16 مايو: الجبر والإحصاء، التربية الفنية

18 مايو: الهندسة، التربية الدينية

19 مايو: اللغة الأجنبية، التربية الرياضية

20 مايو: اللغة العربية، والخط والإملاء

21 مايو: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية

18 مايو: اللغة العربية والإملاء، التربية الدينية

19 مايو: الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

20 مايو: اللغة الأجنبية

21 مايو: هندسة، تربية فنية

22 مايو: العلوم

23 مايو: دراسات اجتماعية