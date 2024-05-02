جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. تقنية حديثة لتأمين ورق الأسئلة

تواصل المديريات التعليمية، استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المعتمدة من قبل المحافظين، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الخميس 16 مايو بمحافظة القاهرة، و18 في محافظة الجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة، باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، بالإضافة إلى تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

وشددت وزارة التعليم، على عدم حيازة التليفون المحمول مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن تفتيش الطلاب قبل دخول الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أي أجهزة محمول أو أجهزة تكنولوجية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

- يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024 امتحان الهندسة.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، امتحان العلوم والتربية الفنية.

- يُعقد يوم الخميس مايو 2024، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.