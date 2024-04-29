يتطلع الطلاب لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية، الذي حددته مديرية التربية والتعليم في 18 مايو المقبل، ويستمر لمدة تصل إلى أسبوع، إذ يٌؤدي نحو 110 آلاف طالب وطالبة الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية جاء كالآتي:

- السبت 18 مايو 2024، مادة اللغة العربية.

- الأحد 19 مايو 2024، مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو 2024، مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 22 مايو 2024، مادة الهندسة والدراسات الفنية.

- الخميس 23 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم والبكم بالدقهلية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث للصم والبكم بالدقهلية كالآتي:

- السبت 18 مايو مادة اللغة العربية

- يوم الأحد 19 مايو 2021 مادة العلوم ومادة الرسم الفني

- يوم الاثنين 20 مايو 2024 مادة اللغة الأجنبية ومادة الحاسب الآلي

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الأربعاء 22 مايو مادة الرياضيات

- الخميس 23 مايو مادة علم أصول صناعة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني بالدقهلية

يستعرض التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية للشهادة المهنية كالآتي:

- السبت 18 مايو 2024، مادة مجال اقتصادي منزلي تحريري، مجال صناعي تحريري، ومجال زراعي تحريري.

- الأحد 19 مايو 2024، مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التكنولوجيا.

- الاثنين 20 مايو 2024، الرياضيات ومادة التربية الدينية.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة العلوم.

-الأربعاء 22 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

- الخميس 23 مايو 2024، مادة التربية الفنية والدراسات الاجتماعية.