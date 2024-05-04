مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات: أسهمنا في زيادة الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن

قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، إن المعمل ثمرة تعاون بين الحكومتين المصرية والفنلندية، كما يعد الأول بين المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولى فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات فى مصر والوطن العربى منذ عام 1996.

حدثينا عن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.

- جرى إنشاء المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عام 1995 بناء على القرار الوزارى رقم 680/1995، ويعتبر ثمرة رئيسية للتعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والحكومة الفنلندية، وهو المعمل الأول الحاصل على شهادة الاعتماد الدولى فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات فى مصر والوطن العربى منذ عام 1996.

ويعتبر المعمل المرجعى الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال عمله من التحليلات المختلفة والمخول له إصدار شهادات رسمية معتمدة لجميع أنواع التحليلات التى يقوم بها، وتضم قائمة المعمل التحليلية أكثر من 650 من الملوثات الكيميائية وأكثر من 17 ملوثاً ميكروبياً، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمعمل فى إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وبخاصة المتعلقة بتحليل الملوثات فى المنتجات الغذائية المختلفة والبيئة.

نتقصى نسب الملوثات الكيماوية والبيولوجية فى المنتجات الزراعية ونراقب الواردات النباتية والحيوانية للحفاظ على الصحة

ماذا عن الاعتماد الدولى للمعمل؟

- المعمل حاصل على شهادة الاعتماد الدولى طبقاً لمواصفة الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS» ومجلس الاعتماد الوطنى، كما أنه مصنف بدول الاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة وفقاً للجهات المنظمة لاختبارات الكفاءة، إلى جانب أنه المعمل الوحيد فى الشرق الأوسط الحاصل على عضوية جمعية حماية المستهلك فى ألمانيا، وشهادة الاعتماد الخاصة بالمعمل معترف بها داخل دول الاتحاد الأوروبى.

وكذلك فى البلدان الأخرى المرتبطة باتحاد التعاون الأوروبى للاعتماد ومنظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل، والمنتدى الدولى للاعتماد وأيضاً فى البلدان التى وقعت على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، واتفاقيات الاعتراف متعدد الأطراف التى وقعتها المنظمات الأوروبية والدولية مع هذه الهيئات، واستكمالاً لضمان جودة نتائج المعمل والخدمات التى يقدمها فى مجال تحليل ملوثات الأغذية والبيئة حصل المعمل على اعتماد الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) طبقاً للمواصفة فى تحليل الكيمياء والميكروبيولوجى.

هل يتعامل المعمل مع المبيدات مباشرة؟

- التعامل المباشر مع المبيدات ليس مهمتنا الأساسية، وذلك لأن المعمل يتعامل بشكل مباشر مع المنتج الغذائى ذاته دون المبيدات، وذلك لأن هناك جهات أخرى منوطة بالتعامل المباشر معها، ومهمتنا تقتصر على تحليل الأغذية لمعرفة نسب المتبقيات بها من المبيدات التى تم رشها فى المراحل المختلفة فى عمر النبات

كيف يجرى التعامل مع العينات خلال مرحلة التحليل؟

- خلال مرحلة التحليل تأتى العينات التى تؤخذ بشروط معينة، من بينها اختيار عينات مختلفة من أماكن مختلفة بالحقل، وعدم التركيز على الثمار التى يبدو مظهرها جيداً فحسب، لأنها ربما لا تعطى النسبة الصحيحة للمتبقيات، وهناك العديد من أنواع العينات التى يستقبلها المعمل، من بينها الحاصلات الزراعية، والغذائية المصنعة، والمكملات الغذائية الخاصة بلاعبى كمال الأجسام.

كيف يسهم المعمل فى زيادة الصادرات الزراعية؟

- يعتبر المعمل إحدى أهم الجهات المشاركة فى زيادة كمية الصادرات الزراعية التى تخطت 7 ملايين طن، ومن أهمها الموالح، حيث قام المعمل بتحليل عينات من الموالح بنسبة تصل إلى 26% من إجمالى عدد العينات التى قام المعمل بتحليلها هذا العام موجهة للتصدير، وأسهم المعمل فى فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وإندونيسيا والفلبين وغيرها، وأجرت وفود من هذه الدول زيارات إلى المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق، وكذلك زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى المعمل لمراجعة نظام الرقابة المعمول به فى مصر على شحنات الفول السودانى المصدرة للاتحاد الأوروبى، الذى يشترط تحليل هذه الشحنات بالمعمل.

الأهداف.. والبحوث العلمية

تتمثل الأهداف الرئيسية للمعمل فى إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وبخاصة المتعلقة بتحليل الملوثات فى المنتجات الغذائية المختلفة لتحسين الاقتصاد القومى، والتأكد من مزيد من السيطرة على سلامة الأغذية، وتضم قائمة المعمل التحليلية نحو 650 من الملوثات الكيميائية وأكثر من 17 ملوثاً ميكروبياً.