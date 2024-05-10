إطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بُعد في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات العاجلة، والقوافل الطبية المختلفة التي تقدم الخدمات المستهدفة للمستفيدين بمحل إقامتهم.

مبادرة الاستشارات الطبية عن بُعد

وتعتبر مبادرة الاستشارات الطبية عن بُعد أو خدمة «التلي ميدسين» من أهم المبادرات الرئاسية في القطاع الطبي، التي تستهدف تقديم خدمات طبية متقدمة ذات جودة عالية للمواطنين خاصةً بالمناطق النائية.

ويتم تنفيذ مبادرة التشخيص عن بُعد بمحافظة كفر الشيخ من خلال مستشفى كفر الشيخ العام، بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية، من خلال ربط أطباء الوحدات بهؤلاء الاستشاريين، لوصف الحالات المرضية بشكل دقيق تمهيداً لعلاجهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مبادرة التشخيص الطبي عن بُعد تعتبر أحد البرامج ذات الأولوية في القطاع الطبي نظراً لأهميتها القصوى للاستفادة من خبرات كبار الأطباء في مصر، لافتاً إلى أنّه تم وضع خطة عمل ذات آلية محددة تم من خلالها تدريب الفرق العاملة بالمبادرة.

إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أنها من أهم المبادرات الحيوية العاجلة التي تؤثر على حياة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة ريهام الشافعي، مسؤول ملف العلاج عن بُعد بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه تم يوم السبت 4 مايو 2024 مناظرة حالتين بالعناية المركزة بمشاركة مقدم الخدمة الدكتور محمد طعيمة، مع مستقبل الخدمة مستشفى ميت غمر العام مع الدكتورة إيمان علي، كما تم مناقشة حالتين عناية مركزة كبار بمشاركة مقدم الخدمة الدكتور محمد طعيمة، مع مستقبل الخدمة مستشفى الجمالية المركزي مع الدكتور كمال البيلي.

كما تم مناقشة حالة عناية مركزة أطفال بمشاركة مقدم الخدمة الدكتورة خديجة موسى، مع مستقبل الخدمة مستشفى النساء والأطفال بأسيوط مع الدكتورة إسراء عاطف، كما تم مناقشة حالة عناية مركزة أطفال بمشاركة مقدم الخدمة الدكتورة خديجة موسى، مع مستقبل الخدمة مستشفى تمي الأمديد المركزي مع الدكتورة سماح عوض الله.