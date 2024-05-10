رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمريكي يتخلى عن العيش بنيويورك ويقيم في مصر: «بلدي الثاني»

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
09:16 م | الجمعة 10 مايو 2024
كوستا بابايس ووالدته

كوستا بابايس ووالدته

خطفت أضواء القاهرة وشوارعها المليئة بعبق التاريخ، من المتاحف الأثرية والأماكن السياحية المتنوعة، أنظار الشاب الأمريكي «كوستا» منذ الوهلة الأولى التي زار فيها مصر، فقد وقع في غرام مدنها المختلفة، عندما بدأ جولاته في معظم محافظاتها، ليقرر على الفور ألا يكون مجرد سائح، بل اتخذ من أرض المحروسة بيتًا جديدًا له.

أمريكي يقرر الإقامة في مصر بدلًا من نيويورك

كوستا بيفين باباس، من مدينة «نيويورك» ولديه أصول يونانية، تخرج في جامعة واشنطن، واختار مصر لتكون أول دولة عربية يزورها في الشرق الأوسط، ومن رحلة لعدة أشهر فقط إلى إقامة شبه دائمة، وفاجأ والدته التي لحقت به بعدما وصف لها جمال أم الدنيا، إذ يحكى لـ«الوطن»: «وصلت إلى مصر في سبتمبر 2023 وقضيت ديسمبر، ثم عدت إلى نيويورك في يناير وحتى فبراير، وبعد ذلك عدت لمصر منذ شهر مارس، وسأبقى هنا خلال فصل الصيف، لذلك أنا متحمس لقضاء أول صيف لي في بلدي الثاني وسأسافر إلى مدينة دهب مع أصدقائي المصريين».

الدفء الذي وجده «كوستا» في مصر جعله يعمل على الدعوة للمجيء إليها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لينشر فيديوهات وصورًا عن آثارها وعاداتها الاجتماعية رفقة والدته: «القاهرة بيئة ترحيبية ودافئة، ففي الأشهر الأولى كونت عشرات الصداقات من المصريين، وأبهرني كرمهم بداية من سائق السيارة الذي قابلته وهو اليوم أحد أعز أصدقائي».

«كوستا» يتعلم اللغة العربية للتواصل مع المصريين

أوضح «باباس» أنه بدأ رحلته في تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية للتواصل بسهولة مع أصدقائه، حيث يعيش في منطقة «المعادي»، كما قررت والدته الانضمام لمركز خيرى يهتم برعاية الأطفال من ذوى الهمم، ويعيشان حياة هادئة: «لدىّ مدرس لغة عربية أصبح أيضًا صديقًا جيدًا لي، وأشكره على كل تعاليمه، وأنا محظوظ جدًا لأنني التقيت بمثل هؤلاء الأشخاص الطيبين في مصر».

اقرأ المزيد:

«نيويورك تايمز»: بايدن متفائل بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة مؤقتا

«نيويورك تايمز»: بلينكن يبحث في تل أبيب الأسبوع المقبل صفقة تبادل الأسرى

«القاهرة الإخبارية»: اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعة نيويورك

«نيويورك تايمز»: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

بعد ضرب أصفهان.. «نيويورك تايمز»: إسرائيل تتراجع عن شن هجوم جديد على إيران

اتحاد الصحفيين في أوروبا: وثيقة «نيويورك تايمز» تواطؤ مع إجرام إسرائيل

«نيويورك تايمز»: إسرائيل تنظر للرد على إيران دبلوماسيا أو تنفيذ ضربة عسكرية

نيويورك تايمز: إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 «أرض- أرض»

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتوقع استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية بصحراء النقب
بقلم إسراء طارق أبو سعدة