أمريكي يتخلى عن العيش بنيويورك ويقيم في مصر: «بلدي الثاني»

خطفت أضواء القاهرة وشوارعها المليئة بعبق التاريخ، من المتاحف الأثرية والأماكن السياحية المتنوعة، أنظار الشاب الأمريكي «كوستا» منذ الوهلة الأولى التي زار فيها مصر، فقد وقع في غرام مدنها المختلفة، عندما بدأ جولاته في معظم محافظاتها، ليقرر على الفور ألا يكون مجرد سائح، بل اتخذ من أرض المحروسة بيتًا جديدًا له.

أمريكي يقرر الإقامة في مصر بدلًا من نيويورك

كوستا بيفين باباس، من مدينة «نيويورك» ولديه أصول يونانية، تخرج في جامعة واشنطن، واختار مصر لتكون أول دولة عربية يزورها في الشرق الأوسط، ومن رحلة لعدة أشهر فقط إلى إقامة شبه دائمة، وفاجأ والدته التي لحقت به بعدما وصف لها جمال أم الدنيا، إذ يحكى لـ«الوطن»: «وصلت إلى مصر في سبتمبر 2023 وقضيت ديسمبر، ثم عدت إلى نيويورك في يناير وحتى فبراير، وبعد ذلك عدت لمصر منذ شهر مارس، وسأبقى هنا خلال فصل الصيف، لذلك أنا متحمس لقضاء أول صيف لي في بلدي الثاني وسأسافر إلى مدينة دهب مع أصدقائي المصريين».

الدفء الذي وجده «كوستا» في مصر جعله يعمل على الدعوة للمجيء إليها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لينشر فيديوهات وصورًا عن آثارها وعاداتها الاجتماعية رفقة والدته: «القاهرة بيئة ترحيبية ودافئة، ففي الأشهر الأولى كونت عشرات الصداقات من المصريين، وأبهرني كرمهم بداية من سائق السيارة الذي قابلته وهو اليوم أحد أعز أصدقائي».

«كوستا» يتعلم اللغة العربية للتواصل مع المصريين

أوضح «باباس» أنه بدأ رحلته في تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية للتواصل بسهولة مع أصدقائه، حيث يعيش في منطقة «المعادي»، كما قررت والدته الانضمام لمركز خيرى يهتم برعاية الأطفال من ذوى الهمم، ويعيشان حياة هادئة: «لدىّ مدرس لغة عربية أصبح أيضًا صديقًا جيدًا لي، وأشكره على كل تعاليمه، وأنا محظوظ جدًا لأنني التقيت بمثل هؤلاء الأشخاص الطيبين في مصر».