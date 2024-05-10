وزارة الشباب والرياضة تعلن توافر وظائف جديدة.. ما الشروط؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب الراغبين في العمل في وظيفة مبيعات، إذ تحرص الوزارة بشكل مستمر على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري يوفر لهم حياة كريمة، وتسعى الوزارة أن تكون تلك الوظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن وظائف المبيعات كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف في كبرى الشركات، لذلك نوضح للراغبين في التقديم الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرفين مبيعات خارجي، ولكن يشترط الحصول على مؤهل عالي فقط.

2- مسئولين مبيعات داخلية، سواء كان لديهم خبرة أو بدون.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في جميع محافظات الجمهورية.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالي ومتوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 7 سنوات في مجال المبيعات، ويفضل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- الحد الأقصى للسن يكون 40 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين راتب أساسي تنافسي وعمولات وبدلات ومزايا أخري.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين فترة تدريب مدفوعة الأجر.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات يوميا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المطلوبة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة عبى موقع فيس بوك، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها، والدخول من خلاله على اللينك الخاص بالاستمارة وملء كافة البيانات الموجودة بها.