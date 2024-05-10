وزير الأوقاف يجتمع بقادة ورائدات فكر بمسجد النور بالعباسية الأحد المقبل

يجتمع أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقادة فكر ورائدات فكر بمسجد النور بالعباسية يوم الأحد القادم 12/ 5/ 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لمناقشة تكثيف الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل خلال العطلة الصيفية، وأهمية بناء وعي رشيد مستنير.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء، الدكتور عبد الله مبروك النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، للحديث عن «أهمية بناء الوعي الديني الرشيد»،