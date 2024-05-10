«مصر تستطيع» يجري مسابقة في الجيولوجيا بين فريقي فاروق الباز وهشام سلام

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، حلقة خاصة لطلاب وطلبة الثانوية العامة، حيث تضمنت الحلقة مراجعة لمادة الجيولوجيا، بين فريقين، الفريق الأولى حمل اسم «العالم الكبير الدكتور فاروق الباز»، ويمثل هذا الفريق رضوى حمدي وقدرية ربيع، والفريق الثاني، حمل اسم «العالم الكبير الدكتور هشام سلام»، ويمثل هذا الفريق كلًا من ملك أحمد وهبة محمد.

يذكر أن برنامج «مصر تستطيع» يقدم مراجعات وامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وذلك في إطار خدمة جديدة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.