يتحكم في الخلية السرطانية.. «مصر تستطيع» يستعرض بحثا لعالم مصري يمنح الأمل للأطباء

تحدث الدكتور هيثم شعبان، مدير مجموعة بحثية بكلية طب جامعة جنيف، ومركز أجورا لأبحاث السرطان الانتقالية، عن بحث نشره في الدورية العلمية الخاصة بالأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، للتحكم في هوية الخلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

وقال «شعبان»: «استطعنا أن نبني أكثر من تقنية ونشوف أبعاد جديدة، واحنا قبل كده كنا عملنا ميكرسكوب يقدر يشوف الجينوم، ويكشف تفاصيل جديدة فى الخلايا الحية، احنا المرة دي بنشوف تفاعل البروتينات التي تجعله قادرا على العمل، وتعطي للخلية هويتها لأول مرة».

وأضاف: «فكرة البحث أننا نبحث عن هوية الخلية، ليه الخلية متخصصة رغم أن المادة الجينية نفسها في كل الخلايا، والمتحكم فى هذا الموضوع نوع من أنواع البروتينات بنقول عليه عوامل النسخ، هى اللى بتقدر تدخل وتتفاعل مع الجينوم وتقدر تفتحه وتجعل هذة الجينات المتخصصة تشتغل، وتخليها خلية متخصصة أو تقفله، وتجعل هذا الجينوم لا يعمل من خلية لخلية تانية، لكن هى كل المادة الجينية موجودة لكن المختلف البروتينات المتفاعلة مع الجينوم، واستطعنا أن نكتشف وظائف الجينوم».

وتابع: «يعني أيه سرطان، يعني خلية فقدت هويتها، كانت خلية وأصبحت هوية أخرى، واللى بيتحكم في هوية الخلية عوامل النسخ، وهي التي تعطي الوظيفة للجينوم، تجعله إما مفتوحًا أو مغلقًا، بحيث يحافظ على الهوية، ولو حصل خلل تفقد الخلية هويتها».