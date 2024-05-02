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«مصر تستطيع» يعرض قصة عالمة مصرية حصدت جائزة دولية في المناعة الفطرية (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
09:33 م | الخميس 02 مايو 2024
عالمة مصرية حصدت جائزة دولية في المناعة الفطرية

عالمة مصرية حصدت جائزة دولية في المناعة الفطرية

عرض برنامج « مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، قصة العالمة المصرية أمل عامر، إذ تمكنت من حصد جائزة الباحث المتميز من جامعة ولاية أوهايو في مجال المناعة الفطرية.

وكشفت الدكتورة أمل عامر، أستاذ العدوى الميكروبية والمناعة في كلية الطب جامعة ولاية أوهايو، عن حيثيات الجائزة التي حصلت عليها، إذ أوضحت أن الجائزة يتم منحها للفائز عن مجمل أعماله، مشيرة إلى أنه تم اختيارها بسبب مجمل الأعمال التي قامت بعملها.

وأضافت: «بقالي سنوات بعمل على بروتين معين في الخلايا المناعية، ومن قبل لم يكن أحد يعرف أي شىء عن هذا البروتين نهائيًا، وحينما بدأنا نعمل عليه اكتشفنا أسباب أمراض لم يكن أحد يعرفها».

وأكملت: «اكتشفنا أنه في حالة عدم وجود هذا البروتين بيخلي الجهاز المناعي للمريض لا يستطيع محاربة أي ميكروب».

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بقلم منتصر سليمان