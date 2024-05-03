«مصر تستطيع» يعرض مسابقة في الفلسفة والمنطق بين فريقين من طلاب الثانوية العامة

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «DMC»، حلقة جديدة من البرنامج، إذ قام بعمل مسابقة بين طلاب الثانوية العامة، في مادة الفلسفة والمنطق، بين فريق أرسطو، ويمثله «سيف السيد وأحمد تامر»، وفريق ابن خلدون، ويُمثله «ملك محمد وباسم محمد».

يذكر أن برنامج «مصر تستطيع» يقدم مراجعات وامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وذلك فى إطار خدمة جديدة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.