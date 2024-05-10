«القاهرة الإخبارية»: أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض بنود الدستور

قرر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال أمير دولة الكويت، الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه سيعاد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، مواصلا: «لا أحد فوق القانون»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أمير الكويت، خلال خطاب له عرضته قناة «القاهرة الإخبارية، «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف».

وتابع: «هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد، واختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به».

وواصل: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، وحاول التدخل بصلاحيات الأمير، ولا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة».

وأردف: «الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. واحترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح المساس بهيبتهم».