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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 في القاهرة والمحافظات

كتب:

إحسان شعبان
11:05 م | الجمعة 10 مايو 2024
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

بدأت بعض المحافظات امتحانات الصف الثاني الثانوي، وبالتزامن مع ذلك يسعى أولياء الأمور إلى معرفة جدول امتحانات الصف الثاني في القاهرة وجميع المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة والمحافظات 2024

وحول جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة والمحافظات تقدمها «الوطن» من خلال الصور المرفقة على النحو التالي، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة وطبقا للبيانات الصادرة عن جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات وجاءت كما يلي:-

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في محافظة دمياط.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في الدقهلية 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في الغربية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في القليوبية 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في البحيرة 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في الفيوم 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في شمال سيناء 

 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في كفر الشيخ 

 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في الإسكندرية 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في السويس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة والإسماعيلية 

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في الإسماعيلية.

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 في القاهرة 

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بقلم إحسان شعبان