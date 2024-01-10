بعد التعديل.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 نصف العام بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام «علمي» و«أدبي»، بعد التعديل، إذ من المقرر أن تنطلق يوم الخميس 11 يناير الجاري تستمر لمدة 12 يومًا على أن تنتهي 23 يناير الجاري، وفقًا للجدول الجديد الذي جرى الإعلان عنه بعد تعديل الجدول القديم.

وفي السطور الآتية تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 نصف العام بعد التعديل بمحافظة الفيوم، لشعبتي علمي وأدبي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

جاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول بمحافظة الفيوم كالآتي:

الخميس 11 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية لمده 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الأحد 14 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات شعبة «علمي» لمدة ساعتين ونصف بدءًا من 11:00 حتى 1:30 ظهرًا، بالتزامن مع انطلاق امتحان التاريخ لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين الذي يبدأ 11:00 صباحًا ويستمر حتى 1:00 ظهرًا.

الثلاثاء 16 يناير 2024.. امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات «عام» لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة الكيمياء لشعبة «علمي» لمدة ساعتين بدءًا من 9:00 حتى 11:00 ظهرًا يليه امتحان الجغرافيا لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين بدءًا من 9:00 حتى 11:00 ظهرًا.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 حتى 12:00 ظهرًا يليه امتحان الأحياء لشعبة «علمي» لمدة ساعتين بدءًا من 12:30 حتى 2:30 ظهرًا، بالتزامن مع انطلاق امتحان الفلسفة والمنطق لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين أيضًا بدءًا من 12:30 حتى 2:30 ظهرًا.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة الفيزياء لشعبة «علمي» لمدة ساعتين بدءًا من 9:00 حتى 11:00 ظهرًا، بالتزامن مع انطلاق امتحان علم النفس والاجتماع لشعبة «أدبي» بدءًا من 9:00 حتى 11:00 ظهرًا.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي

وتمثلت ضوابط جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بمحافظة الفيوم بعد التعديل في الآتي:

تتولى الإدارة التعليمية إعداد جدول امتحانات «المواد غير المضافة للمجموع» الواردة بالقرار رقم «191» لسنة 2019، وذلك قبل امتحانات المواد الأساسية بوقتٍ كافٍ.

يتم تكليف التوجيه بوضع الامتحانات والإشراف عليها حسب مواصفات الورقة الامتحانية.