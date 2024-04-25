جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي بالفيوم الترم الثاني 2024 نظام 3 سنوات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2024 نظام 3 سنوات لمختلف الأقسام، التي من المقرر أن تنطلق في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وتستمر حتى مطلع الأسبوع الأخير من نفس الشهر، فيما أعلنت المديريات ضوابط امتحانات الترم الثاني 2024 للمدارس الفنية الصناعية في كل جدول على حدة.

وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2024 نظام 3 سنوات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي 2024

أوضحت إدارة التعليم الثانوي الصناعي، جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي الصناعي شعبة «جدارات» للصف الأول الثانوي، إذ تنطلق الإثنين 20 مايو 2024 وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، علما بأن امتحان مادة التربية العسكرية، كان يوم 16 أبريل الجاري نظريًا، وعمليًا يوم 17 أبريل الجاري.

ويأتي جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفني الترم الثاني 2024 كما يلي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2024 لمدرسة التعليم والتدريب المزدوج شعبة «جدارات»، فإنّها تنطلق في الفترة من الإثنين 20 حتى الأربعاء 22 مايو المقبل، وفقًا للجدول الآتي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفني 2024

ووفقًا لإدارة التعليم الفني، فإنّ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفني 2024 بمدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين شعبة «جدارات» تنطلق في الفترة من الخميس 16 مايو المقبل حتى 22 من نفس الشهر، حيث جاء الجدول كما يلي:

متى تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024؟

وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2024 في مدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين لطلاب الخدمات والمنازل في الفترة من الإثنين 13 مايو 2024 وحتى الأربعاء الموافق 22 من نفس الشهر كما يلي:

تجدر الإشارة إلى أنّ هناك عملية تقييم خاصة بالطلاب، وبرنامج علاجي يتم تقييم بحسب التعليمات الواردة لكل مدرسة على حدة، كما يعقد امتحان مادة التربية العسكرية على مدار يومين، يوم مخصص للنظري وآخر للعملي.