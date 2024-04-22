كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تفاصيل امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف الثانوية العامة، والتي تتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2024، والتي تنطلق منتصف شهر مايو المقبل، وتستمر على مدار 5 أيام، حيث تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى 2:00 مساءً، بحسب كل مادة وكل يوم امتحان على حدا.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، متضمنةً المواقيت، وضوابط الامتحانات.

متى تبدأ امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني؟

وتنطلق امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024 بمحافظة الفيوم، يوم الإثنين 13 مايو 2024، وتنتهي يوم الأربعاء 22 من نفس الشهر، وذلك وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

ويتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 الآتي:

- الاثنين 13 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يبدأ امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:30 حتى 2:00 مساءً.

- الأربعاء 15 مايو 2024.. امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم استراحة نصف ساعة، يليها امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 مساءً.

- السبت 18 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم استراحة 30 دقيقة، يليها امتحان مادة الأحياء، لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 مساءً.

- الاثنين 20 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم استراحة 30 دقيقة، يليه امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:00 وحتى 1:30 ظهرًا.

- الأربعاء 22 مايو 2024.. امتحان مادة الرياضيات والذي يستمر لدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً، ثم استراحة 30 دقيقة، يعقبها أداء امتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:30 وحتى 2:00 مساءً.

ما هو نظام امتحانات الصف الأول الثانوي 2024؟

أما نظام امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 فيتضمن عقد الامتحانات بنسبة 85% من الأسئلة إلكترونيًا بأسئلة اختيارية، و15% ورقيًا، إذ يُعقد كل الامتحانين معًا.