جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تفاصيل وجداول امتحانات نهاية العام، لكي يتسنى للطلاب والطالبات الاستعداد لها جيدًا، مٌتضمنةً جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 علمي وأدبي بمحافظة الفيوم، التي تستمر نحو 6 أيام.

تقدم «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 علمي وأدبي في محافظة الفيوم، ضمن خدماتها المٌقدمة لقرائها ومٌتابعيها في كل مكان.

متى امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024؟

وتنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الترم الثاني 2024 يوم الأحد 12 مايو المقبل، وتستمر لمدة 6 أيام، على أن تنتهي الخميس 23 من نفس الشهر، فيما تبدأ الامتحانات من الساعة 9:00 صباحًا، وتمتد حتى 2:30 مساءً على أقصى تقدير، وفقًا لليوم وعدد المواد التي يؤديها الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

يأتي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 علمي وأدبي محافظة الفيوم كالآتي:

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية لشعبتي علمي وأدبي، لمدة 3 ساعات من 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لشعبتي علمي وأدبي، لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

الخميس 16 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية شعبتي علمي وأدبي لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، ثٌم استراحة نصف ساعة يعقبها امتحان التطبيقات الرياضية لشعبة علمي لمدة ساعتان ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا حتى 1:30 مساءً، بالتزامن مع انطلاق امتحان التاريخ لشعبة أدبي بدءًا من 11:00 صباحًا حتى 1:00 مساءً.

الأحد 19 مايو 2024.. امتحان الفيزياء لشعبة علمي لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، بالتزامن مع انطلاق امتحان علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي لمدة ساعتان في نفس الموعد.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 حتى 11:00صباحًا، بالتزامن مع انطلاق امتحان الجغرافيا في نفس التوقيت.

الخميس 23 مايو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية عام لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، يليه استراحة نصف ساعة، ويعقبها امتحان الأحياء شعبة علمي لمدة ساعتان من 12:30 وحتى 2:30 مساءً بالتزامن مع انطلاق امتحان الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.