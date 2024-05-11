الأهلي في كفر الشيخ استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

وصل فريق الأهلي، مساء الجمعة، فندق إقامته في محافظة كفر الشيخ، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقضى الأهلي ليلته في أحد الفنادق الخاصة بمدينة كفر الشيخ، التي تبعد حوالي 20 دقيقة عن المحلة التي ستُقام المباراة على أرضها، ومن المقرر أن يُغادر الفريق كفر الشيخ عصر اليوم السبت متوجهًا إلى ستاد المباراة.

تواجد جماهيري في محيط فندق المبيت

وحرص العديد من مشجعي المارد الأحمر على التواجد في محيط فندق مبيت فريق الأهلي، لرؤية اللاعبين، والتقاط الصور التذكارية معهم قبل المباراة المرتقبة اليوم.

وتُعد مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة، هي آخر استعدادات المارد الأحمر قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تُعد البطولة الأعرق في القارة السمراء.

ترتيب الأهلي وبلدية المحلة في الدوري

يحتل فريق الأهلي «حامل اللقب» المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة في 14 مواجهة خاضها، بواقع 9 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمتين، ويتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات بينه وبين المتصدر بيراميدز برصيد 18 نقطة.

أما عن فريق بلدية المحلة والصاعد حديثًا للدوري الممتاز فيحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطلة في 20 مواجهة خاضها، بواقع 5 فوز، و4 تعادل، و11 هزيمة.