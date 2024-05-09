الكشف على 994 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ.. والعلاج بالمجان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية المنشأة الكبرى والقرى المجاورة بمركز قلين، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القافلة تأتي فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

11 تخصصا طبيا تضمهم القافلة الطبية

وحسب بيان لجامعة كفر الشيخ، شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، وجرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وبمشاركة طلاب من جماعة أصدقاء البيئة بكليتي الآداب والتربية الرياضية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

ووجّه رئيس الجامعة، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

إجراء الكشف الطبي على 994 حالة من أبناء قرية المنشأة الكبرى والقرى المجاورة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 994 حالة من أبناء قرية المنشأة الكبرى والقرى المجاورة بمركز قلين، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.