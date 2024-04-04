إنشاء مركز تعليمي داخل ورش «إيرماس» لتدريب كوادر السكك الحديدية

كشف المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل تطورات ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس» المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر والصناعات المغذية لها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأكد في تقرير له، إنتاج عدد من قطع الغيار بالورشة مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهواؤ وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل، موضحا أنّها تشتمل عددا من المعدات الحديثة مثل معدات البورينج «CNC» الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات التي تم تدعيم الورشة بها في إطار الخطة الشاملة لتطوير مختلف الورش ودعمها بأحدث المعدات الحديثة.

تثقيف العنصر البشري

وأكد إنشاء مركز تعليمي كامل داخل ورشة إيرماس يكون نموذجا مصغرا من معهد وردان، في إطار خطة تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري.

وأشار إلى الجهود المبذولة لجعل هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة من خلال وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي «تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات - تطوير السكة والبنية الأساسية - تطوير نظم الإشارات - تطوير الورش - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار».

خطة عاجلة للتطوير

وأوضح أنّه فيما يتعلق بتطوير الورش كانت شركة إيرماس تحقق خسائر وكانت المعدات متهالكة ولم تكن هناك خطة لتطويرها فتم وضع خطة عاجلة لتطويرها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة، والآن أصبحت إيرماس تحقق مكاسب بسواعد أبنائها كما زات عدد العمرات الخاصة بالجرارات، مؤكدا ضرورة بذل الجهود للاستمرار في تحقيق المكاسب وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر.