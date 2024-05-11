الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي

قراءة القرآن الكريم من العادات المحببة للمسلمين، لا سيما قبل النوم، وذلك بنية التقرب إلى الله والفوز بغفران الذنوب والآثام، وأيضًا الحصول على السكينة والهدوء خلال ساعات النوم، وتعتبر سورة الملك، وهي السورة الـ27 في ترتيب القرآن الكريم، من أكثر السور القرآنية التي يحرص المسلمون على قراءتها.

وصية النبي عن سورة الملك

وفقًا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من المستحب أن يحرص المسلمون على قراءة سورة الملك قبل النوم بانتظام؛ لما فيها من الأجر والثواب العظيم. وتُعد هذه العادة من أهم العادات التي يجب أن يلتزم بها المسلم في حياته.

وفي منشور دار الإفتاء حول الإجابة على سؤال ماذا يحدث إذا قرأت سورة الملك قبل النوم؟ ذُكر: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب سورة الملك، ويداوم على قراءتها كل ليلة، وذُكر أنه يود لو أنها في قلب كل مسلم». ويأتي قراءة سورة الملك قبل النوم بالعديد من الفضائل والخير على المسلم.

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

وفضل قراءة سورة الملك قبل النوم يتمثل في أنها مانعة لعذاب القبر، ومنجية لمن يحافظ ويداوم على قراءتها في ليلته قبل نومه. تجادل هذه السورة عن صاحبها يوم القيامة، حيث تدخله إلى جنان النعيم وتبعده عن عذاب جهنم. وهي مسببة للحسنات والثواب لصاحبها، فمن يحافظ على قراءتها يوميًا قبل نومه يحصل على الكثير من الحسنات والثواب. بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وتعد سورة الملك من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. دعاء سورة الملك يحمي وينجي من العذاب، وقد روى الحاكم وقال الذهبي: «صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يؤتى الرجل في قبره فيقال لرجليه: ليس لكم على ما قبلي سبيل؛ كان يقوم يقرأ بي سورة الملك».