تامر حسني يحتفل مع بسمة بوسيل بتخرج ابنتهما: «عقبال الجامعة»

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من العرض الفني الذي شاركت فيه ابنته الكبرى تالية بالغناء، احتفالا بتخرجها من مرحلة دراسية في مدرستها، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو الحفل الذي حرص على حضوره برفقة زوجته السابقة ووالدة أبناءه بسمة بوسيل.

وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلا: «حبيبتي ربنا يحفظك أنت وكل أصحابك في المدرسة بجد عرض هايل من حفلة التخرج، يارب أشوفكم أنت وأختك وأخوكي وانتوا بتحتفلوا بالتخرج من الجامعة، وتفرحوا بابا وماما.. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ كل أولادكم وأخواتكم يارب».

تامر حسني يوجه رسالة لابنته في تخرجها

ابنة تامر حسني تدير أعماله لمدة يوم كامل

وتجمع تامر حسني علاقة ووطيدة بأبنته الكبرى تالية، حيث تحرص على التواجد برفقته لفترات طويلة ومشاركته تفاصيل عمله، بحسب ما كشف في وقت سابق عندما قررت أن تتولى إدارة أعماله لمدة يوم كامل في احتفالية عيد تحرير سيناء، وهي التي قامت باختيار جميع التفاصيل الخاصة به بداية من البدلة التي ارتدها والحذاء، وصولا إلى الأغاني التي سيقدمها خلال الحفل وترتيبها، وفقا لما كشفه في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام».