تامر حسني يكشف كواليس تصوير فيلمه الجديد ري ستارت.. تمرينات على «الجيت سكي»

نشر الفنان تامر حسني منذ قليل مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» وهو يقود «جيت سكي» بالبحر بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وكشف تامر حسني أن تمرينات قيادة «الجيت سكي» استعداداً لفيلمه الجديد ري ستارت الذي يعمل على تصويره، معلقًا: «صباح الفل، شوية تمرينات على الصبح عشان بعض مشاهد الفيلم في البحر».

أبطال فيلم ري ستارت لتامر حسني

ويعتبر فيلم ري ستارت من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم بحبك،

انضمام سيد أسامة «ميكا» إلى أسرة ري ستارت

وأعلن المطرب تامر حسني مؤخراً عن انضمام سيد أسامة الشهير بـ«ميكا» إلى قائمة أبطال الفيلم وذلك من خلال صورة نشرها له على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تجمعهم معاً وعلق عليها قائلاً «ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ري ستارت النهاردة».