خبير أمن معلومات: مصر مركز استراتيجي و90% من كابلات الإنترنت البحرية تمر عبرها

توجه المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، بالتهنئة إلى كل الشعب المصري على ما تحقق من إنجاز يتعلق بالتقدم التقني والمعلوماتي، بعد افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، قائلا: «إدارة حكيمة للبلاد اتخذت خطوة جادة باتجاه تقديم خدمات حكومية سهلة للمواطن، كهدف رئيسي».

الأهمية والاستفادة من مركز البيانات والحوسبة على المدى البعيد

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الأهمية والاستفادة من إطلاق مركز البيانات والحوسبة على المدى البعيد، أنه نظرا للدعم الكبير من القيادات والموجه نحو الرقمنة منذ عام 2014 والوزارات والهيئات تتحول رقميا، ما ترتب عليه ضخ للبيانات بصورة أكبر والاعتماد على أجهزة آي أو تي».

وتابع: «ظهور موقع مصر الرقمية وضخ حجم كبير من البيانات، لا بد من استغلالها بشكل كبير عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحليلها ورصدها والاستفادة منها»، مشيرا إلى أن مصر مركز استراتيجي، و90% من كابلات الإنترنت البحرية تمر من خلالها، وبالتالي جرى إنفاق مليارات الدولار لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.