عاجل.. غموض إمام عاشور ومفاجأة الأهلي للترجي التونسي

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رسالة غامضة إمام عاشور الأخيرة قبل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

نشر إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، رسالة غامضة، قبل ساعات من مباراة المارد الأحمر أمام بلدية المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري nile.

مفاجأة الأهلي لـ الترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن دفعة معنوية للنادي الأهلي وجماهيره، قبل أيام من مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قرار كاف مباراة الأهلي والترجي

سلط الإعلامي أحمد شوبير، الضوء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المتعلق بحضور جماهير الأهلي مباراة الترجي التونسي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

معاناة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

قال الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك: «النادي يعاني من غيابات مؤثرة أمام نهضة بركان، أمثال محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري، لكن لاعبو الزمالك قادرون على تعويض الغيابات في صفوف الفريق، خلال لقاء الذهاب».

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، استعدادا للقاء نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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