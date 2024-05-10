عاجل.. طلب مفاجئ من الشيبي للتصالح مع الشحات.. ونجم الأهلي يرد

رد مصدر مقرب من حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طلب محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، من أجل التصالح بصورة رسمية خلال الفترة الحالية، بعد توسط رضا سليم من أجل حل الأزمة نهائيا، خلال الفترة الحالية.

حسين الشحات يرد على طلب محمد الشيبي بشأن إقامة مؤتمر صحفي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت، أن حسين الشحات لم يعرض عليه أي أمر من جانب محمد الشيبي حتي هذه اللحظة، وفي حالة طلب اللاعب هذا الأمر، ستجري مناقشة الملف، خاصة أن لاعب الفريق السماوي اتجه إلى المحاكم المدنية، رغم اعتذار نجم الأهلي له عقب المباراة مباشرة.

محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز

وتابع: «حسين الشحات في الوقت الحالي، يتخذ الإجراءات القانونية فيما يخص قضيته مع محمد الشيبي، وينتظر القرار النهائي نهاية شهر مايو الجاري، الخاص بهذه القضية».

وكانت مصادر قد أكدت لـ«الوطن سبورت»، تواصل رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، مع محمد الشيبي، من أجل إنهاء الخلاف الخاص بين الثنائي بصورة نهائية، في الوقت الحالي».