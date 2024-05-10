منافسة خاصة بين نجم الأهلي وخماسي ريال مدريد.. السادسة يا «ربيعة»

بعد وصول ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لملاقاة فريق بورسيا دورتموند، ونجاح الأهلي المصري في هزيمة مازيمبي للعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أصبح رامي ربيعة لاعب الأهلي، في منافسة خاصة مع مع 5 لاعيبين من فريق ريال مدريد، وهم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والإسبانيين داني كارفخال وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز.

نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك 29 لقبًا قاريًا، يتصدر بها قائمة الأكثر تتويجًا في العالم، ولديه 13 لقبًا من دوري أبطال أوروبا، وحصل كل من لاعب مدريد الخمسة على 5 ألقاب للبطولة ذاتها، 4 منهم حصل على ألقابه الخمسة مع الميرينجي، فيما حصل توني كروس على واحدة من بطولاته الخمسة مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

والأهلي وصيف ريال مدريد في البطولات القارية بـ25 بطولة، منها 11 لقبا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصل منها ربيعة على 5 أيضًا.

التشابه بين ربيعة ولاعبي ريال مدريد

بعد صعود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، والريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبح رامي ربيعة لديه فرصة لحقيق دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة، وأيضًا لعبو ريال مدريد فرصة لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، لذلك فـ«ربيعة» يتشابه مع نجوم المرينجي في احتمالية تحقيقهم للبطولة.

وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال

ويذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني نجح في تغلبه على الفريق الألماني بايرن ميونخ، بنتيجة 4-3 بمجموع المبارتين، والصعود لمواجهة بورسيا دورتموند الألماني، الذي أخرج باريس سان جيرمان من البطولة بنتجة هدفين مقابل لا شئ.

لقاء الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

أما الأهلي المصري فنجح في تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، بعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب، والفوز بثلاثية نظيفة في الإياب، وصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواجه الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في رادس، و لقاء العودة سيقام في القاهرة يوم 25 مايو القادم.