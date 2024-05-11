إطلاق أول برنامج رعاية صحية لأعضاء نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي عن تعاقدها مع شركة للرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية للأعضاء، وذلك دون تحمل العضو النقابي أي أعباء مالية في العام الأول من الاشتراك، إذ تتحمل اللجنة النقابية نصف تكلفة الكارنية والكتيب وتتحمل النقابة العامة النصف الآخر.

طريقة الاشتراك

وأعلنت النقابة، أن من يرغب الاشتراك عليه التواصل مع أعضاء اللجنة النقابية وتسليم صورتين شخصيتين وصورتين ضوئيتين لبطاقة الرقم القومي، حيث يقوم عضو اللجنة النقابية بتوصيلهم إلى النقابة العامة بالقاهرة من أجل استخراج كارنية رعاية صحية.

ويتم تنفيذ مشروع الرعاية الصحية والذي يتم تنفيذه للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة على مراحل، حيث تم تحديد 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى من أجل اختبار التجربة، وتفاعل الزملاء معها والمحافظات هي: «القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والشرقية والغربية وسوهاج».

برنامج الرعاية الصحية

و قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة، في بيان له اليوم: «نعمل من أجل خدمة الاعضاء وبرنامج الرعاية الصحية هو علي رأس الملفات، وهو مجرد بداية وهناك اخبار سارة لجميع الزملاء الفترة القادمة وسوف يتم الاعلان عنها تباعًا، واختيار المحافظات السته حتى يتسني لنا اختبار الفكرة ومدي تفاعل السادة الزملاء معها، وهناك مشروعات اخري بصدد الاعداد لها وعرضها على الاعضاء، والمرحلة الراهنة هي تجهيز لما هو قادم»، مشيرًا إلى اهتمام النقابة حاليًا بتنمية مواردها المالية والتي من خلالها نستطيع تقديم الخدمات.

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس النقابة علي عبدالناصر، أن مطالب الأعضاء يتم حصرها والعمل على تنفيذها بموجب دراسات تقوم بها النقابة لمعرفة حجم التكلفة وتدبير الموارد اللازمة، لافتًا إلى أن العهد الحالي للنقابة يشهد تنسيقًا مستمرًا بقيادة النقيب وبين النقابة العامة وكافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية حتى نضمن الدعم اللازم والمطلوب تقديمه للأعضاء بما ينعكس إيجابًا على الجمهور متلقي الخدمة.